15 kilo atık metal kapakla Strabon elbisesi yaptı - AMASYA

AA

Sosyal medya aracılığı ve çevresindekilerin desteğiyle metal kapak toplamaya başlayan Kılıç, yaklaşık 10 bin metal kapağı çekiçle ezip penseyle düzleştirdikten sonra tek tek çiviyle deldi.Eski eserlerde yaptığı arşiv taraması sonucu, Amasya'da doğup yaşamını sürdüren ve şehirde heykeli bulunan Strabon'un giydiği kaftanın fotoğrafına ulaşan Kılıç, yaklaşık 5 aylık çalışmayla kaftanın benzerini metal kapaklarla dikti.Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, moda endüstrisinin, dışarıdan bakıldığında çok keyifli ve renkli bir alan olduğunu söyledi.Modanın, insanları daha çok tüketime ittiğini anlatan Kılıç, şöyle konuştu:"Fakat bilmediğimiz kısmı da bu, petrol endüstrisinden sonra dünyayı en çok kirleten endüstri. O yüzden hiç de masum değil. Bu nedenle insanın çevreyi tüketerek, tüketim anlayışıyla ve günlük alışkanlıklarıyla çevreye verdiği zararı modayla birleştirerek anlatmak istedim. Daha önce plastik kapaklarla yapmış olduğumuz bir çalışmamız vardı. Bunun bize en büyük katkısı, etrafımızdaki her insan atmak yerine biriktirmeyi alışkanlık haline getirmişti. Bunun da etkisiyle dünyanın geri dönüşümü konuştuğu şu zamanlarda Amasya'nın dünyaya mal olmuş bir değeri olan Strabon'u yeniden hatırlattık."- "Her şeyden önce tüketim anlayışımızı değiştirmemiz lazım"Günlük yaşamda geri dönüşümü olan birçok maddenin çöpe atıldığını belirten Kılıç, bunların, evsel atıklarla birleşmesi durumunda geri kazanılamadığına dikkati çekti.Özellikle çocukların geri dönüşüm konusunda daha duyarlı yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:"Burada anlatmak istediğimiz şey, günlük alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiği. Her şeyden önce tüketim anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Çöp kabul edilen fakat çöp olmayan maddelerle bir şeyler yapmak istiyorum. Bu elbiseyi yaparken bazı arkadaşlarım çok ağır bir elbise olduğunu, elbisenin taşınamayacağını söyledi. Aslında tam da dünyanın şu anki durumuyla uyum sağlıyor çünkü artık dünyamız attıklarımızı taşıyamıyor. Bu yüzden böyle eserler yaparak farkındalık yaratmak istiyorum."Çöp diye atılanların yüzde 60'ının geri dönüştürülebildiğini ifade eden Kılıç, "Lütfen herkes bu konuda çok duyarlı olsun. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi, Sıfır Atık Projesi ile çok güzel bir şey başlattı. Elimden geldiği kadar projeye bu şekilde destek olmak istedim. 5 ay uğraştım ama buna değdi. Lütfen çocuklarımıza geri dönüşümün önemini anlatalım. Gelecek nesiller için bu daha da önemli olacak." dedi.