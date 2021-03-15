Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte 14 Mart Pazar günü oynanacak TFF 1. Lig, Süper Lig maçları: Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG BUGÜNKÜ MAÇLARI

Süper Lig 30. Hafta kapanış maçı bugün oynanıyor. Süper Lig 15 Mart maçı Kasımpaşa ve Konyaspor arasında oynanacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve BeINSPORTS HD1 ekranlarından canlı naklen izleyici karşısına çıkacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

19:00 | Altınordu – Yılport Samsunspor | Beın Sports Max Hd 1

22:45 | Caen – Havre | beIN SPORTS HD 4

11:05 | Western Sydney Wanderers – Wellıngton Phoenıx | beIN SPORTS HD 4