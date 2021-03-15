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HaberlerSağlık
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15 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika haberleri corona vaka sayısı! Güncel tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. Peki 15 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika haberleri corona vaka sayısı kaç? İşte en güncel korona tablosu...

15 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika haberleri corona vaka sayısı! Güncel tablo

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 2.879.390'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 29.489 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 15 Mart Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

15 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

14 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor.

Türkiyede son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 119 milyon 855 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 655 bini, iyileşenlerin sayısı 96 milyon 434 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 994 bine, Brezilya'da 11 milyon 368 bine, Hindistan'da 11 milyon 353 bine ve Rusya'da 4 milyon 380 bine ulaştı.

ABD'de salgına karşı aşılamada 100 milyon eşiği geçilirken, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) dün ülke genelinde yapılan aşı sayısının 101 milyon 128 bine ulaştığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün imzaladığı 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik yardım paketinin 7 milyon kişiye yeni iş alanı açacağını belirtti.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz Kovid-19 aşısı yapmaya başladı.

Almanya’nın birçok kentinde hükümetin salgına karşı aldığı tedbirler protesto edildi.

Bosna Hersek'in Saraybosna Kantonu'nda artan vaka sayıları nedeniyle ticari işletmelerin hafta sonu boyunca kapalı kalmasına yönelik tedbir yürürlüğe girdi. Ülkenin Banja Luka şehrinde de açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Irak'ın Kerkük kentinde esnaf, salgın nedeniyle hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırılması talebiyle eylem düzenledi.

Salgına karşı henüz aşılama sürecinin başlamadığı Gürcistan'a, ilk Kovid-19 aşılarının getirildiği bildirildi.

Tunus'ta salgınla mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve yaşlıların aşılanmasına başlandı.

Filipinler Sağlık Bakanlığı, ülkede Brezilya’da görülen Kovid-19 mutasyonuna rastlandığını açıkladı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 300 bin doz Sinopharm aşısının teslim aldığını kaydetti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A),çok sayıda oyuncusu Kovid-19 geçiren Torino takımının maça çıkmaması sebebiyle oynanamayan 25. haftadaki Lazio-Torino maçının oynanması yönünde karar verildi.

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