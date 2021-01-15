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HaberlerGündem15 Ocak İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ açıkladı: 15 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek
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15 Ocak İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ açıkladı: 15 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbulluların gündeminde su kesintileri var. Arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşayan ilçelerdeki vatandaşlar İSKİ güncel su kesintilerini araştırıyor. İstanbullular, 15 Ocak Cuma günü İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),İstanbul'da su kesintisi olan ilçeleri ve mahalleleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte İSKİ tarafından yayınlanan son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları...

15 Ocak İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İSKİ açıkladı: 15 Ocak İstanbul'da sular ne zaman gelecek

İstanbullular, son dakika İSKİ duyurularını merak ediyor. 15 Ocak Cuma İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı merak konusu oldu. 15 Ocak Cuma günü İstanbul'da arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşayacak mahalleler ve ilçeler İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler hakkındaki bilgilendirmeleri merak ediliyor. İşte 15 Ocak 2021 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

15 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL) İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yalıköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:15.01.2021 09:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 15.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.

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