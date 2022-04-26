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15 sendika yöneticisi 1 Mayıs Davası'nda beraat etti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun arasında bulunduğu 15 sendika yöneticisinin, 1 Mayıs 2020'de Taksim'e yürümek istedikleri için yargılandıkları davada beraat kararı verildi

15 sendika yöneticisi 1 Mayıs Davası'nda beraat etti
DHA

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile sendika yönetici ve üyeleri, 1 Mayıs 2020'deki kutlamaları sınasında DİSK Genel Merkezi önünden Taksim'e yürümek istemiş, ancak polis engeliyle karşılaşmıştı.

Polis müdahalesiyle gözaltına alınan ve aralarında Arzu Çerkezoğlu'nun da olduğu 15 sendika yöneticisi haklarında yürütülen soruşturma kapsamında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "İhtara ve zor kullanmaya rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık avukatları katıldı. Duruşma savcısı, toplanan delillerden ve tüm dosya kapsamında yüklenen eylemlerin kanunda suç şeklinde tanımlanmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini talep etti. Sanık avukatları da müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini talep ettiler. Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi.

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