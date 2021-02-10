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15 Şubat'ta yasaklar kalkıyor mu? Kafeler 15 Şubat Pazartesi açılacak mı?

15 Şubat'ta kafeler açılacak mı? 15 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı da dahil olmak üzere yasaklar, kısıtlamalar kalkacak mı? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte, "15 Şubat'ta yasaklar kalkıyor mu?" sorusunun cevabıyla ilgili detaylar...

15 Şubat'ta yasaklar kalkıyor mu? Kafeler 15 Şubat Pazartesi açılacak mı?

Yasaklar ne zaman kalkacak? Kafeler ne zaman açılacak? Korona virüsü tedbirleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalar üçüncü ayına girdi... Geçen iki ayın ardından yasakların ne zaman kalkacağı merak edilip araştırılıyor. Peki, 15 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı? Merak edilen detayları sizler için haberimizde derledik...

15 ŞUBAT'TA YASAKLAR KALKACAK MI?

Ocak ayının başında korona virüsü vaka sayılarında yaşanan düşüş nedeniyle Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan düşüşün devam etmesi halinde yasakların 15 Şubat'ta kaldırılabileceğini söylemişti.

Ancak vaka sayıları son üç haftadır yeniden yükselişe geçti. Yaşanan yükselişle beraber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve "Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'da dahil olmak üzere diğer Bilim Kurulu üyeleri de tedbirlerin sıkı tutulması gerektiğini ve vaka sayılarında yeniden düşüş yaşanmaması halinde yasakların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan mutasyonlu virüs vakalarına da denk gelinmesi nedeniyle tedbirler aynı sıkılıkta devam ediyor. Dolayısıyla 15 Şubat'ta yasakların kaldırılması beklenmiyor.

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