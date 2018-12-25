15 tatil yani yarıyıl tatili için sayılı gün kaldı. 2018'in son günlerini yaşarken, öğrenci ve veliler de 15 tatilin ne zaman olduğunu araştırıyor. 15 tatil tarihine göre, programlar yapılacak. Öğrenciler tatilin keyfini çıkarmak için son sınavlarından iyi sonuçlar alarak ilk yarıyılı tamamlamak istiyor. Peki 15 tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? 2019 yarıyıl tatili için MEB'in 2018 - 2019 iş takvimi haberimizde.

15 TATİL NE ZAMAN? (YARIYIL TATİKLİ)

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞ VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 2018-2019

2018- 2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi belirlendi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı.

15 TATİLDE ÖĞRENCİLER NELER YAPMALI?

ÇOCUKLARA TATİL BOYUNCA SÜREKLİ DERS ÇALIŞ BASKISI YAPMAYIN



Tatil dönemlerinde çocukların başarı düzeyini artırmak için ders ve oyun zamanlarını planlayın. Motivasyonlarını ders çalışma bakısı altında bırakmayın. Okulda verilen ödevlerin ve yeni dönem hazırlıklarının yapılmasını sağlayın, ancak bunu tatil süresine yayarak yapın.

TATİLDE ÇOCUKLARINIZLA ZAMAN GEÇİRİN



Yarıyıl tatili boyunca çocuklarınızla birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Çocukları sinemaya götürün, onlarla oyunlar oynayın, akraba ziyaretleri yapın, onların sosyalleşmesini sağlayın. Siz de çocuklarınızla birlikte sosyalleşin.Ailesiyle verimli zaman geçiren öğrencilerin, okulda daha başarılı olduklarını unutmayın.

ONLARA KÜÇÜK GÖREVLER VERİN



Kız ve erkek çocuklarının ilgi alanlarına göre ev içinde onlara küçük görevler verin. Tatil süresi boyunca evde çocuklarınızla geçirdiğiniz süreyi iyi değerlendirin. Tatil döneminde onlarla birlikte odalarını düzenleyin ve bunu yaparken onlara yapabilecekleri oyun tadında işler verin. Bu durum hem çocuğunuzla iletişiminizi artıracak hem de çocuğunuzun öz güven kazanmasını sağlayacak.



ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE OYUN OYNAYIN



Tatilin öğrenciler için bir oyun ve dinlenme süresi olduğunu unutmayın. Çocuğunuz hem arkadaşlarıyla hem de sizinle oyun oynamak ister. Türkiye’de özellikle bu yıl okullarda ders olarak okutulan “Akıl Oyunlarından” faydalanın. Çocuğunuz matematik, konsantrasyon, görsel algı, sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmek için onun yaş grubuna uygun akıl oyunları alın ve ailece bu oyunları oynayın. Emin olun siz de en az çocuklar kadar eğleneceksiniz.

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