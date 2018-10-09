15 tatil ne zaman başlayacak? sorusu okulların 17 Eylül'de açılmasının ardından araştırılıyor. Öğrenci ve veliler şimdiden sömestr tatili için plan yapıyor. Peki 2018 - 2019 sömestr tatili ne zaman? Detaylar MEB'in yayımladığı eğitim dönemi çalışma takviminde.

15 TATİL NE ZAMAN? SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okulları 17 Eylül 2018 Pazartesi günü eğitim vermeye başladı.

Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9´uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

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