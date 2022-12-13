Ara tatilin sona ermesinin ardından sömestir için geri sayıma geçen İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler, ilk dönemin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Tatil planı yapan öğrenci ve veliler 15 tatil tarihlerini gündemine aldı. Peki, "15 Tatil ne zaman? MEB ile Sömestir yarıyıl tatili hangi tarihte başlıyor?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...