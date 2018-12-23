Sömestr ne zaman? sorusu bu sıralar öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor nedeni ise yılbaşına az bir süre kalması. Öğrenciler yarıyıl ile birlikte 15 günlük bir tatile çıkmış olacak. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? - 15 tatil ne zaman? 2019 İşte Milli Eğitim Bakanlığı iş çalışma takvimi!

15 TATİL NE ZAMAN?



Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İŞ VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 2018-2019

2018- 2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi belirlendi. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı.

15 TATİL GERİ SAYIM

15 TATİLİ ÖĞRENCİLER NASIL DEĞERLENDİRMELİ

ÇOCUKLARA TATİL BOYUNCA SÜREKLİ DERS ÇALIŞ BASKISI YAPMAYIN

Tatil dönemlerinde çocukların başarı düzeyini artırmak için ders ve oyun zamanlarını planlayın. Motivasyonlarını ders çalışma bakısı altında bırakmayın. Okulda verilen ödevlerin ve yeni dönem hazırlıklarının yapılmasını sağlayın, ancak bunu tatil süresine yayarak yapın.



TATİLDE ÇOCUKLARINIZLA ZAMAN GEÇİRİN

Yarıyıl tatili boyunca çocuklarınızla birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Çocukları sinemaya götürün, onlarla oyunlar oynayın, akraba ziyaretleri yapın, onların sosyalleşmesini sağlayın. Siz de çocuklarınızla birlikte sosyalleşin.Ailesiyle verimli zaman geçiren öğrencilerin, okulda daha başarılı olduklarını unutmayın.



ONLARA KÜÇÜK GÖREVLER VERİN

Kız ve erkek çocuklarının ilgi alanlarına göre ev içinde onlara küçük görevler verin. Tatil süresi boyunca evde çocuklarınızla geçirdiğiniz süreyi iyi değerlendirin. Tatil döneminde onlarla birlikte odalarını düzenleyin ve bunu yaparken onlara yapabilecekleri oyun tadında işler verin. Bu durum hem çocuğunuzla iletişiminizi artıracak hem de çocuğunuzun öz güven

kazanmasını sağlayacak.

ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE OYUN OYNAYIN

Tatilin öğrenciler için bir oyun ve dinlenme süresi olduğunu unutmayın. Çocuğunuz hem arkadaşlarıyla hem de sizinle oyun oynamak ister. Türkiye’de özellikle bu yıl okullarda ders olarak okutulan “Akıl Oyunlarından” faydalanın. Çocuğunuz matematik, konsantrasyon, görsel algı, sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmek için onun yaş grubuna uygun akıl oyunları alın ve ailece bu oyunları oynayın. Emin olun siz de en az çocuklar kadar eğleneceksiniz.

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