15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2024 sömestr (yarıyıl) tatili uzadı mı, kaç gün sürecek?

15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2024 sömestr (yarıyıl) tatili uzadı mı, kaç gün sürecek?

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15 TATİL UZAYACAK MI?

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yarıyıl tatilinin uzatıldığı iddialarına cevap verdi. Yapılan paylaşımda "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir." ifadelerine yer verildi.