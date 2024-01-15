15 tatili ne zaman? MEB 2024 takvimi: Sömestr (Yarıyıl) tarihi belli oldu! İşte karne günü

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Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatili yani sömestr için geri sayım sürerken milyonlarca öğrenci ve onlarla birlikte tatil planı yapan velileri merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil, sömestr (Yarı yıl tatili) ve yaz tatili tarihleri açıklandı. İşte MEB 2023 - 2024 Takvimi tatil tarihleri...