15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, Marmaray, metrobüs ve otobüsler ücretiz olacak mı? Türkiye'de her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz resmi tatil günüdür. Arama motorlarında ise 15 Temmuz 2023 Cumartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşımalar ücretsiz olacak mı? Habertürk Giriş: 12.07.2023 - 22:11 Güncelleme: 12.07.2023 - 22:11 facebook

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Resmi tatillerde ve bayram günlerinde ücretsiz olarak hizmet veren toplu taşıma araçlarının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü'nde de ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

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15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ OLACAK MI? Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

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