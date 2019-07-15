15 Temmuz'a özel Müzekart

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 3'üncü yılında üzerinde 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin fotoğraflarının bulunduğu Müzekart hazırladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Üzerinde 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin fotoğrafını bulunduran bu kartı, darbe girişimini, hainler için bir hüsran ve hezimete dönüştüren aziz milletimize, bu uğurda canlarını veren şehitlerimize, yaralanarak gazilik payesini alan kıymetli vatandaşlarımıza, ithaf ediyoruz" dedi. Ersoy, 3 bin adet hazırlanan Müzekart'ın tanıtımını İstanbul Topkapı Sarayı'nda yaptı.

Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Müzekart'ın ücretini sabitleyerek, yerli ziyaretçiyi fiyat artışlarından koruyacakları söyledi. Müze ve ören yerlerinin, turizm gelirlerine, dolayısıyla ülke ekonomisine, hak ettiği katkıyı sunması için yapısal bir dönüşüm gerçekleştireceklerini ifade eden Ersoy şunları söyledi; "Maalesef müze fiyatlarımız Avrupa ortalamasının çok altında. Fakat biz müze gelirlerimizi, giriş ücretlerimizi revize edip Avrupa fiyatlarına yaklaştırmalıyız. Bunu yaparken de yerli ziyaretçiyi koruyacak bir sistem geliştirmemiz gerekiyordu. Bunu da en güzel şekilde Müzekart'la uygulamayı başardık. Son bir yıldır ve bundan sonra devam eden yıllarda da Müzekart'nın ücretini sabitleyerek yerli ziyaretçiyi fiyat artışlarından korumuş olduk. Türkiye'nin kültür ve turizm anlamında sahip olduğu imkân ve zenginliklerden en yüksek faydanın sağlaması ve aynı zamanda bu zenginliğin tek gerçek sahibi olan milletimizin, hak ve çıkarlarını korumak yine bizlerin görevidir. Müzekart bu bilinçle hayata geçmiş bir uygulamadır. Vatandaşlarımızı Müzekart kullanmaya ve kendilerine sunulan bu ayrıcalıktan faydalanmaya davet ediyorum."

Dünya standartlarında bir müzecilik anlayışını ve yapısını Türkiye'ye kazandırmak için, son dönemde çok önemli adımlar attıklarını söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, müze ziyaretçi sayısında rekor kırıldığını belirterek "52 yeni müze açtık, 25 yeni müzemizin ise uygulama ve proje çalışmalarını sürdürüyoruz. 152 müzemizi, çağdaş müzecilik standartlarına göre yeniledik ve halihazırda 40 müzemizde yenileme çalışmaları devam ediyor. Bakanlığa bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yerinde 1 Temmuz 2018 ila 1 Temmuz 2019 dönemleri arasında yaklaşık 31 milyon ziyaretçi ağırlandı. Ziyaretçi sayısı yüzde 28 artarken, en çok ziyaretçi ağırlayan ilk 10 müze ve ören yerinde bu artış oranı % 34 oldu. Gelirde de yüzde 89'luk artış sağlandı. Son bir rakam daha paylaşayım. 6 Haziran günü, 188 bin 231 ziyaretçi sayısı ile bugüne kadar, bir günde müze ve ören yerlerinde ağırlanan en yüksek ziyaretçi sayısı rekoru kırıldı. Müzekart'ın büyükşehir belediyelerine bağlı müzeler ve milli saraylarda da geçerli olması için çalışmalarımız sürüyor."