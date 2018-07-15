Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, susayan köpeğe eliyle su içirdi. Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre protokole yaklaşan köpek, Çakır'ın ambalajını açtığı suyu içtikten sonra alandan uzaklaştı.





DEMOKRASİ NÖBETLERİNDE MASKOT OLMUŞTU



Malatya'nın maskotu haline gelen sevimli köpek, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası başlatılan demokrasi nöbetinde alandan hiç ayrılmamış, dönemin valisi Mustafa Toprak, valilik binası önünde bekleyen o köpeği göstererek, "İşte bu sadakat, ülkeye sadakat, devlete sadakat, insanlara sadakat, birbirimize sadakat, birbirimize güveneceğiz. Bu köpek kadar sadık olamadılar" demişti.