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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz'da banka, noter, borsa, AVM, market, kargo, hastane, eczane, sağlık ocağı, aile hekimi açık mı kapalı mı hizmet veriyor mu?

        15 Temmuz'da banka, noter, borsa, AVM, market, kargo ve hastaneler açık mı?

        15 Temmuz 2016 yılında yaşanan darbe girişiminin üzerinden tam 8 sene geçti. 15 Temmuz günü hayatını kaybedenler anılacak. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak geçiyor. Peki, yarın (15 Temmuz) kargo, banka, hastane, borsa ve noterler açık mı? İşte, detaylar....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 15:53 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:53
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        1

        Yarın, 15 Temmuz darbe girişiminin sekizinci yıl dönümü kutlanacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler saygıyla anılacak. Her sene resmi tatil olarak idrak edilen 15 Temmuz'da bazı kurumların mesai saatleri değişiyor. Peki, yarın kargo, noter, banka, borsa ve hastaneler açık mı? İşte, detaylar...

        2

        15 TEMMUZ'DA NOTERLER VE KARGOLAR KAPALI MI?

        Yarın kargolar ve noterler kapalı olacak ancak 16 Temmuz'da normal mesai saatine dönülecek.

        3

        15 TEMMUZ'DA HASTANE, SAĞLIK OCAĞI, ECZANE VE AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI?

        15 Temmuz günü resmi tatil olduğu için hastanelerde acil dışında hasta kabulu olmayacak. Eczaneler, nöbetçi sistemde hizmet verecek.

        4

        15 TEMMUZ'DA AVM VE MARKETLER AÇIK MI?

        Resmi tatiller, AVM ve marketlerin çalışma saatini etkilemiyor. 15 Temmuz'da da AVM'ler saat 10.00 ile 22.00 arasında hizmet verecek. Migros, A101, Bim, Şok gibi zincir marketler de normal mesai saatlerinde seyredecek.

        5

        15 TEMMUZ'DA BANKALAR VE BORSA AÇIK MI?

        15 Temmuz resmi tatil olarak geçiyor bu nedenle borsa ve bankalar kapalı olacak.

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