Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine karşı milletin sergilediği destansı mücadele 7. yılında... Bilindiği üzere 2017 yılında alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlanıyor. Aynı zamanda bugün de demokrasi kahramanı şehitlerimiz de saygı ve minnetle anılıyorlar. Peki, 15 Temmuz'da neler yaşandı? 15 Temmuz hain darbe girişimi nasıl bastırıldı? İşte merak edilen detaylar...

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15 TEMMUZ'DA NELER YAŞANDI?

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Türkiye genelinde darbe hazırlıklarını tamamlayan sivil ve asker örgüt mensupları, harekete geçmek için 16 Temmuz saat 03.00'ü beklemeye başladı. Ancak ihanet girişimine saatler kala helikopter pilotu bir binbaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’na giderek, FETÖ'cülerin Müsteşar Hakan Fidan'ı alıkoymayı planladığını ihbar etti.

Fidan, bu bilgiyi dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e bildirdi, daha sonra bir yardımcısını ayrıntıları aktarmak üzere Genelkurmay Başkanlığı’na gönderdi. Orgeneral Güler, MİT yetkilisiyle konuştuktan sonra dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a görüşmenin içeriğini aktardı. Bunun üzerine Akar, Türk Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezi’ne, havadaki araçların üslerine dönmesini, hava sahasının ise uçuşa kapatılması emrini verdi.

Ayrıca Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı’ndan zırhlı araçların birlik dışına çıkarılmaması için dönemin 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ı görevlendiren Akar, helikopter uçuşlarına karşı da dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ı Kara Havacılık Komutanlığı’na gönderdi.

Aynı saatte Orgeneral Güler'in eski Özel Kalem Müdürü Kurmay Yarbay Bünyamin Tuner, darbe girişimini sevk edecek isimlerden eski Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'e, MİT Müsteşarı Fidan'ın, Akar ile görüştüğünü iletti.

Akar ve Fidan'ın görüşmesi ile Çolak'ın Kara Havacılık Komutanlığı’na gittiği bilgisi, darbeciler arasında dolaşmaya başladı. Bunun üzerine Akıncı Üssü'nde darbeyi yönetecek Adil Öksüz ve diğer sivil imamların onayıyla 16 Temmuz 03.00'te başlaması planlanan darbe girişimi 15 Temmuz saat 20.30'a çekildi.

Darbe girişimi için talimat verildikten hemen sonra Akıncı Üssü'nde toplanan Özel Kuvvetler Komutanlığından (ÖKK) seçilmiş teçhizatlı 33 bordo bereli, Genelkurmay Başkanlığı'na hareket etti.