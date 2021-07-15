15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da yaralanan polis memuru Murat Cantürk

Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli olan polis memuru Murat Cantürk (fotoğrafta), darbe gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde TOMA operatörü olarak görev yaptığını ve 15 Temmuz günü izinli olduğunu söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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