15 Temmuz Derneği, açıklama yapan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

15 Temmuz Derneği, açıklama yapan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu

Suç duyurusu dilekçesinde, sorumlu kişilerin "Anayasa'yı ihlal" suçundan cezalandırılması istendi. Derneğin Danışma Kurulu Üyesi Oyuncu Ahmet Yenilmez: "Demokrasi nöbetimiz devam ediyor. 15 Temmuz'da nerede durduysak bugün de oradayız"

15 Temmuz Derneği, açıklama yapan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu
AA

15 Temmuz Derneği, açıklama yapan emekli amiraller hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin karşısındaki meydanda toplanan 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu üyeleri adına açıklamayı, Danışma Kurulu Üyesi oyuncu Ahmet Yenilmez yaptı.

Yenilmez, 104 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi bahanesiyle bir açıklama yayınladığını hatırlatarak, bu açıklamada "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir." ifadelerinin kullanıldığını anlattı.

27 Mayıs’ta, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta, 27 Nisan’da ve son olarak 15 Temmuz’da darbecilerin kullandığı sözleri hatırlatan bu tehdit dilini şiddetle kınadıklarını belirten Yenilmez, 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak işgal girişimini engelleyen 251 şehidin aziz hatıraları, 2 bin 700’den fazla gazinin görülmemiş cesareti, milletin basireti ve ferasetinin dün gibi akıllarda olduğunu söyledi.

Ahmet Yenilmez, bir gece yarısı böyle bir açıklama yayınlama cüretini gösteren emekli amirallere "Darbe hevesleriniz artık bu ülkede miadını doldurdu." demek istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu millet bir daha ne sizin ne de vesayet odaklarının bildirilerine pabuç bırakmaz. İşte bu nedenle bugün burada 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kim olursa olsun darbeye yeltenen, hatta aklının ucundan geçiren herkes artık hukuk önünde hesabını verecek."

Yenilmez, Türk milletinin 15 Temmuz’da olduğu gibi milli iradeyi hiçe saymaya çalışan her girişime aynı kararlılıkla karşı duracağını anlatarak, "104 emekli amiralin bildirisi bizim nezdimizde hadsizliktir. Yani demokrasi nöbetimiz devam ediyor. 15 Temmuz'da nerede durduysak bugün de oradayız. Son FETÖ'cü hesap verene, son darbeci yargılanana, son darbe heveslisinin hevesi kursağında kalana kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "Anayasa'yı ihlal" suçundan cezalandırılmaları istendi

Açıklamanın ardından yönetim kurulu üyeleri, 104 emekli amiral hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu.

Dilekçede, açıklamanın kaleme alınmasında ve yayımlanmasında görevli ve sorumlu kişilerin tespit edilmesi ve bu kişilerin "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları istendi.

- Büro Memur-Sen üyelerinden suç duyurusu

Büro Memur-Sen İstanbul 7 No'lu Şube Başkanı Murat Cantürk ve bir grup sendika üyesi de İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak, açıklamada bulunan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME