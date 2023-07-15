15 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi ihtiyaç sahibi aileler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik sebebiyle evde bakım maaşlarında da farklılık yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, "Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşları ne kadar oldu?" İşte 15 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi...

Memur maaş katsayısında yaşanan değişiklik nedeniyle evde bakım maaşlarında da farklılık oldu. Buna bağlı olarak evde bakım aylıkları 4 bin 337 TL iken düzenleme ile yüzde 17,55'lik zam oranı sonrasında evde bakım maaşlarının 5 bin 98 lira olması bekleniyor.

TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

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EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay 2 milyar 440 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı kapsamında, 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere, aylık 4 bin 336 lira nakdi yardım yapıldığını belirtti.