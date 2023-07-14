En güzel, anlamlı, duygulu, resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü mesajları
Resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü mesajları - sözleri araştırmaları hız kazandı. 15 Temmuz 2016 darbesinin 7. yıl dönümünde demokrasi şehitleri dualarla anılıyor. Bu önemli güne dikkat çekmek isteyenler SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram üzerinden en güzel, resimli 15 Temmuz mesajlarını paylaşıyor. İşte En güzel, anlamlı, duygulu, resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları ve sözleri çeşitleri...
En güzel, anlamlı, duygulu, resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları ve sözleri paylaşılmaya başlandı. 15 Temmuz 2016'nın 7. yıl dönümünde günü şehitler anılırken milletin demokrasi destanı da kutlanıyor. Vatandaşlar günün anlam ve önemini paylaşmak için en güzel, anlamlı, duygulu, resimli 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte 2023 resimli 15 Temmuz mesajları...
EN GÜZEL 15 TEMMUZ MESAJLARI
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha Türkiye'nin demokrasiye olan inancını ve birlik ruhunu kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Birlikte olduğumuz sürece her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize olan inancımızı koruyalım."
"Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Unutmayalım ki, milli birlik ve beraberlik ruhumuz, demokrasimize olan inancımızla her türlü hain girişimi bertaraf edecektir. Şehitlerimizi minnetle anıyor, milletimizin birlik ve beraberlik içinde güçlü yarınlara ilerleyeceğine olan inancımızı taze tutuyoruz."
"15 Temmuz'un yıldönümünde, demokrasimize ve milli birlik ruhumuza yapılan hain saldırıları unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla ayakta duruyoruz. Demokrasiye olan inancımızı koruyarak, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."
"Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Türkiye'nin tarihinde bir milat olan bu günde, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için bir araya geldik. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, demokrasimizi güçlendirmek ve birlikte daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için omuz omuza olmaya devam edelim."
"15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız. Bu anlamlı günde, demokrasimize ve milli birlik ruhumuza olan güvenimizi tazeleyelim. Şehitlerimizi rahmetle anarken, gelecek nesillere demokrasi sevdasını aşılamak için birlikte çalışalım. Birlikte olduğumuz sürece, Türkiye'nin her türlü zorluğun üstesinden geleceğine inancımız tamdır."
"Unutmayın ki, en önemli mesaj, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde demokrasiye ve milli birliğe olan inancımızı güçlü bir şekilde sürdürmek ve şehitlerimizi her zaman minnetle anmak olacaktır. "
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, demokrasimize ve milli birlik ruhumuza olan inancımızı bir kez daha yürekten kutluyor, şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Birlikte olduğumuz sürece Türkiye'nin geleceği her zaman parlak olacaktır."
"Bugün, 15 Temmuz'un yıldönümünde, demokrasimize ve milli birlik ruhumuza yapılan hain saldırıları bir kez daha lanetliyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve demokrasimizi korumak için bir arada olmaya devam edelim."
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, birlikte göğüslediğimiz zorlu günleri hatırlayarak, demokrasimize olan bağlılığımızı ve birlik ruhumuzu daha da pekiştirelim. Şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödemek için daha güçlü bir Türkiye için el ele verelim."
"Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bu özel gün, hainlere karşı gösterdiğimiz kararlılık ve vatan sevgimizle dolu. Şehitlerimiz için ağlayalım, ancak onları en iyi anma şekli, demokrasimizi güçlendirerek ve birlik içinde yol almaktır."
"15 Temmuz'da demokrasimize ve birlik ruhumuza yapılan saldırıyı unutmadık, unutmayacağız. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklarda, demokrasi ve özgürlük için daha da güçlenerek ilerleyelim. Birlikte olduğumuz sürece her engeli aşabiliriz."
"Bugün, 15 Temmuz'un yıldönümünde, demokrasiye ve milli birliğe olan inancımızı tazeliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde daha da güçleneceği bir geleceğe doğru ilerlemek için kararlılıkla çalışmaya devam edelim."
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, demokrasimize ve milli irademize sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, onların aziz hatırasını yaşatmak için birlikte omuz omuza olmaya devam edelim."
"Bugün, 15 Temmuz'da tüm millet olarak kenetlendiğimiz ve demokrasimize sahip çıktığımız günü kutluyoruz. Şehitlerimizin canları pahasına koruduğu değerlerimizi, birlik ve beraberlik içinde daha da yüceltmek için el ele verelim."
"15 Temmuz'un yıldönümünde, demokrasiye olan inancımızı güçlendirelim ve birlikte geleceğe umutla bakalım. Şehitlerimize minnettarız ve onların aziz hatırasını yaşatmak için demokrasiye olan bağlılığımızı sürdürelim."
"Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımızı korumak için canını veren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Onların hatırasını yaşatmak, demokrasiye ve birliğimize sahip çıkmak en büyük görevimizdir. Birlikte olduğumuz sürece, hiçbir güç bizi yenemez."