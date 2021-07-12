15 Temmuz Darbe girişimi; 15–16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen askerî darbe teşebbüsüdür. Türkiye demokrasisine yönelik düzenlenen bu girişim her yıl hatırlanıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Demokrasisi ve Milli Birliği için çeşitli törenler düzenleniyor. Peki 15-16 Temmuz resmi tatil mi? Kurban bayramı tatili uzayacak mı?

15 VE 16 TEMMUZ 2021 RESMİ TATİL Mİ?

15-16 Temmuz 2021 tarihlerinin resmi tatil ilan edilip edilmediğini bu akşam kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek. Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.

Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek;

Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek.

Çalışanlar, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak kullanarak da bu imkana sahip olabilecek. Ancak bunun için 19 Temmuz tarihinin yarım gün idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.