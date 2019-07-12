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15 Temmuz'da, 2016 yılından bu yana her sene demokrasi şehitleri çeşitli etkinliklerle anılırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. Bu sene 15 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte detaylar...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin ardından Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak ilan edilirken resmi tatil olarak da Resmi Gazete'de yer aldı.

PAZARTESİ GÜNÜ PTT, BANKA VE NOTERLER AÇIK MI?

Pazartesi günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için PTT, banka ve noterler hizmet vermeyecek, kapalı olacaklar. Eczaneler ise nöbetçi eczane durumuna göre çalışacaklar.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Dün İBB Meclisi'nde kabul edilen teklife göre, halkın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma programları ile benzeri organizasyonlara rahatlıkla iştirak edebilmeleri için 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz günü 2019 Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilmesine olanak sağlanacak.