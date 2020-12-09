15 Temmuz şehidinin babası, eski CHP milletvekilinden 1 kuruş tazminat kazandı

AA

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan 39 yaşındaki Yılmaz Ercan'ın babası, eski CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'a açtığı 1 kuruşluk manevi tazminat davasını kazandı.

Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, şehit babası Melih Fuat Ercan'ın avukatı Yasin Gel katıldı.

Duruşmada söz verilen avukat Yasin Gel, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, tazminat talebinin kabulüne karar vererek, 1 kuruşluk manevi tazminatın davalı Ömer Süha Aldan'dan alınarak, davacı şehit babası Melih Fuat Ercan'a verilmesine hükmetti.

- Dava dilekçesinden

Davacı şehit babası Melih Fuat Ercan'ın avukatı Uğur Güven tarafından Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin, FETÖ/PDY'ye mensup olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri dahil bir çok devlet kurumuna sızmış asker ve bu askerleri yönlendiren sivil unsurların yönetiminde hain ve kanlı bir darbe teşebbüsüne maruz kaldığı belirtilmişti.

Bu kanlı darbe teşebbüsünü engellemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm halka demokrasiye sahip çıkmaları için çağrı yaptığı aktarılan dava dilekçesinde, bu çağrı üzerine demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğü, bağımsızlığı ve bölünmezliği için güvenlik güçleri de dahil milyonlarca kişinin tankların önünde durduğu, bu uğurda 2 bin 193 vatandaşın gazi, 250 vatandaşın da şehit olduğu kaydedilmişti.

Dava dilekçesinde, darbe girişiminin yaşandığı gece 39 yaşındaki Yılmaz Ercan'ın da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde sıkıntı olduğunu öğrenince motosikletiyle oraya gittiği, onlarca kişinin şehit olduğu köprüde bir yandan yaralıları taşıdığı, bir yandan da darbecilere direndiği, motosikletini tankların üzerine sürerken darbeciler tarafından açılan ateş sonucu şehit olduğu aktarılmıştı.

Dilekçede, eski CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın ise 27 Aralık 2017 tarihinde katıldığı bir radyo programında 15 Temmuz günü sokağa çıkıp canları pahasına vatanı ve milleti müdafaa ederek şehit olan vatandaşlara yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği belirtilmişti.

Aldan'ın bu eyleminin, 39 yaşındaki çocuğu şehit olan Melih Fuat Ercan'ın kişilik haklarına saldırı oluşturduğu vurgulanan dilekçede, katıldığı radyo programında 15 Temmuz ruhuna ve destanına dair küçümseyici, aşağılayıcı, tahkir edici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve tüm kurumlarını itham edici söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle 1 kuruşluk manevi tazminata hükmedilmesi talep edilmişti.