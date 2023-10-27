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        Haberler Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kararı iptal edildi

        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması kararı iptal edildi

        İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması yönündeki kararın etkinlik komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda iptal edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 00:55 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:55
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        15 Temmuz Şehitler Köprüsü kararı iptal edildi
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        İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" denildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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