15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu - İSTANBUL

Film için bir kısmı kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, STK'ların bu süreçte çalışma koşullarını belirledikleri tavsiyelere uyularak set kuruldu.Sette profesyonel ekiplerce ölçüm yapıldı ve tüm yüzeyler ile ekipmanlar dezenfekte edildi.Özel ambulans ve salgına karşı eğitimli sağlık personelinin hazır bulunduğu çekimlerde kurallara uyulmasından sorumlu "Pandemi Ekibi" de denetim yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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