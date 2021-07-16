15 Temmuz şehitleri için Cape Town'da anı bahçesi açıldı

AA

Güney Afrika'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle etkinlik az sayıda kişinin katılımıyla yapıldı. Etkinliğe, Başkonsolosluk çalışanları, Güney Afrika Müslüman Yargı Konseyi (MJC) Birinci Başkan Yardımcısı Şeyh Abdulhalik İbrahim, Güney Afrika Awqaf Başkan Yardımcısı Mickaeel Collier ve Cape Town Belediyesi görevlisi David Hart ile Türkiye-Güney Afrika Gençlik Derneği (TURKSAY) üyeleri katıldı.

Başkonsolos Sinan Yeşildağ, etkinlikte yaptığı konuşmada, "FETÖ önemli kurumlara sızarak devleti ele geçirmek için tüm kutsallarımızı suiistimal etti, yalana ve hırsızlığa başvurdu, 15 Temmuz 2016'da tarihin en kanlı saldırılarından birini gerçekleştirerek 251 vatandaşımızı şehit etti. Cape Town'da açılan bu anı bahçesinin şehitlerimizin anısını yaşatacağına inanıyorum." dedi.

MJC Birinci Başkan Yardımcısı Şeyh Abdulhalik İbrahim, şehitler için yaptığı duanın ardından, Türkiye'nin 15 Temmuz'da büyük bir kahramanlık gösterdiğini belirterek, Güney Afrikalı Müslümanlar olarak Türk kardeşleri için dua ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından anı bahçesine 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi.