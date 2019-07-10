15 Temmuz tatil mi? Vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından düzenlenen hain darbe girişimi sonrasında "Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü" ilan edilmişti. Peki, 15 Temmuz hastaneler açık mı? 15 Temmuz'da eczane ve PTT açık mı? İşte detaylar...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edildi.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2019

15 Temmuz 2019 Pazartesi gününe denk geliyor.

15 TEMMUZ'DA HASTANELER, ECZANE VE PTT AÇIK MI?

15 Temmuz'da hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Ağırlıklı olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. Bu nedenle randevusu olan vatandaşların mutlaka gitmeden önce hastane ile irtibat kurması tavsiye edilir.

Eczaneler ise, 15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da yalnızca büyük PTT şubeleri hizmet verecek. Diğer PTT şubelerinin açık olup olmadığını öğrenmek için ise, vatandaşların PTT şubesine gitmeden önce mutlaka aramaları tavsiye ediliyor.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK OLACAK MI?

Finansal işlemlerini yapmak, para göndermek veya para almak için bankaları kullanacak olan vatandaşlar da "15 Temmuz'da bankalar açık olacak mı?" diye soruyor. Resmi tatil kapsamına giren bankalar da 15 Temmuz'da hizmet veremeyecek.

Ancak her zaman olduğu gibi ATM'ler ve internet bankacılığı, 15 Temmuz'da da hizmetini sürdürecek. Vatandaşlar internet bankacılığı üzerinden birçok bankacılık işlemlerini yapabilecekler.