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Resmi tatillerde ve bayram günlerinde ücretsiz olarak hizmet veren toplu taşıma araçlarının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de ücretsiz olup olmayacağı sorgulanıyor. Konuya dair araştırmalar 15 Temmuz gününün yaklaşmasıyla hız kazandı. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...