15 Temmuz'un ikinci yıldörümü: Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı, Erdoğan konuşma yapacak

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Köprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşma yapacağı etkinlik sona erene dek trafiğe kapalı kalacak.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, ilk olarak Ankara'da 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin mezarlarını kabirlerini ziyaret eden Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde, darbe girişiminde hayatını kaybedenler yine Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Millet Camii'nde Kuran okudu.

Erdoğan, daha sonra İstanbul'a geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, köprüde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve halka hitap edecek.

Bu arada Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma programına TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren katıldı.

'Yıldırım: Unutmayacağız, unutturmayacağız'

Yıldırım, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "darbe gecesi Ankara'da şehadete ulaşan vatandaşların kabirlerine gelerek dua ettiklerini" ve "şehit yakınlarıyla bir araya geldiklerini" belirtti.

"Onların ruhunu şad ettik." diyen Yıldırım, iki yıl geçmiş olmasına rağmen acıların tazeliğini koruduğunu dile getirdi.

Yıldırım, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolüdür, yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir." diye konuştu.