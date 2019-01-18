Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre son yıllarda sosyal medya paylaşımları yüzünden işten atılan çalışan sayısında oldukça yüksek bir oran göze çarpmaya başladı. Yargıtay’dan son çıkan karar da yine sosyal medya paylaşımı üzerine. Yargıtay’ın iş davalarına bakan daireleri, daha önce sosyal medya hesaplarından FETÖ/PDY yanlısı paylaşımlarda bulunmayı ve bu terör örgütü nedeniyle soruşturma geçirmeyi işten atılma nedeni sayıyordu.

Yargıtay bu kez ilginç bir karara daha imza attı.

Yargıtay, sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz darbe girişimini destekler nitelikte ve darbe girişimine karşı vatandaşın direnişini küçümser nitelikte paylaşımlarda bulunmayı da haklı fesih nedeni saydı.

DALGA GEÇMESİNİ GEREKÇE GÖSTERDİ

Antalya’da yaşayan S.F.S. güvenlik görevlisi olarak çalıştığı firmadan sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten atıldı. İşveren, çalışanının sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan vatandaşlarla dalga geçilmesini gerekçe gösterdi. Antalya 6. İş Mahkemesi, davacının internetten yaptığı paylaşımların FETÖ terör örgütü lehine olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi ise mahkemenin kararını bozdu. Gerekçe olarak da, “Feshin haklı nedene dayanmadığı” gösterildi.

YARGITAY, DOSYAYI GÖRÜŞTÜ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza atarak 15 Temmuz darbe girişimini küçümsemenin de işten atılma nedeni sayılacağına hükmetti.

Daire, şu görüşleri dile getirdi: “Somut uyuşmazlıkta davacının iş akdi sosyal medya paylaşımlarından 15 Temmuz darbe girişimini dolaylı destekler nitelikte ve bu darbe girişimine karşı vatandaşın direnişini küçümser nitelikte paylaşımlarda bulunduğundan feshedildiği sabit olmakla, feshin haklı nedene dayandığı, sosyal medya paylaşımları karşısında akdinin haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek davanın reddi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulüne karar verilmesi hatalıdır.”

Bu kararın ardından, sosyal medya hesaplarından 15 Temmuz darbe girişimin küçümsemek de işten atılma nedeni sayılacak.