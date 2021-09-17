1.5 tonluk trafosunun altında feci son 0:00 / 0:00

İHA

Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi İstanbul-Bursa karayolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, forklift sürücüsü 30 yaşındaki T.Ç., TIR'da yüklü olarak bulunan 1.5 tonluk elektrik trafosunu indirmeye forklift ile çalışmaya başladı.

Dorse üzerinden kaldırılan trafo, 35 yaşındaki Şerif Özdemir'in üzerine düştü. O sırada Özdemir'in yanında bulunan iki arkadaşı da trafonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Trafonun altında kalan Özdemir’i çıkartmak için şantiyede bulunan bütün arkadaşları seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özdemir'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Forklift sürücüsü T.Ç.'nin ise, Demirtaş Polis Merkezi'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şerif Özdemir'inn cenazesi Arabayatağı Nur Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karapınar mezarlığında toprağa verildi.

(HG-MŞ)

17.09.2021 12:57:01