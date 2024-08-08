15 yaşında patpat kullandı! 10 yaralı var

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kontrolündeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Ferizli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T.O. (15) idaresindeki 'patpat' olarak tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sürücü H.T.O. ile araçta yolcu olarak bulunan A.U. (37), M.A.E. (16), H.E.O. (22), H.E. (41), M.M.T. (18), E.T. (47), R.E. (45), Ö.F.E. (17) ve M.K. (51) isimli 10 kişi yaralandı.