15 yaşındaki baldıza cinsel istismar iddiasında ceza belli oldu 0:00 / 0:00

İHA

Eskeşiher'de, 15 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Bünyamin M.'nin (37) cezası belli oldu.

Olay, 2022'nin yılbaşı gecesi Bünyamin M.'nin Tepebaşı ilçesindeki evinde meydana geldi. İddiaya göre Bünyamin M., yılbaşı gecesi öncesinde baldızının telefonundaki yazışmaları ve başka birine gönderdiği fotoğrafını kendi telefonuna aktardı. Yılbaşı gecesi eşi ve baldızıyla birlikte evinde alkol alan Bünyamin M., eşi uyuduktan sonra 15 yaşındaki baldızına cinsel istismarda bulundu.

MAĞDUR KIZ ÇOCUĞU ŞİKÂYETÇİ OLDU

İğrenç olayın ardından Bünyamin M., mağdurun olaydan ailesine bahsetmesi durumunda kendi telefonuna aktardığı yazışmalar ve fotoğrafı ailesine göstermekle tehdit etti. 15 yaşındaki mağdurun, geçen şubat ayında şikâyetçi olması üzerine şüpheli Bünyamin M. tutuklandı.

3 FARKLI SUÇTAN CEZA İSTENDİ

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan iddia makamı, sanık Bünyamin M.'nin "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapsini ve suçun üçüncü derece kan ve kayın hısımlığı ilişkisi olan kişiye karşı işlendiği gerekçesiyle verilecek cezanın yarı oranında artırılmasını istedi.

Ayrıca, sanık hakkında "şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Bünyamin M. ile taraf avukatları hazır bulundu. Karardan önce son sözleri sorulan Bünyamin M., suçlamaları reddetti.

İYİ HAL UYGULANMADI, CEZA YARI ORANINDA ARTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Bünyamin M.'yi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, mağdurun sanığın baldızı olduğu gerekçesiyle cezanın yarı oranında artırılmasına karar vererek, sanık Bünyamin M.'nin hapis cezasını 24 yıla yükseltti ve iyi hal indirimi uygulamadı.

Sanığın, "şantaj" suçundan 1 yıl 2 ay hapis ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 2 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi.

1 SUÇTAN DAHA SUÇ DUYURUSU KARARI

Ayrıca, sanık hakkında baldızının görüntülerini kayda aldığı gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.