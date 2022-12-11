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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 15 yaşındaki çocuğa asansörde bıçaklı taciz!
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Gaziantep'te dehşet! 15 yaşındaki çocuğa asansörde bıçaklı taciz

Gaziantep'te tam bir dehşet yaşandı. Kentte 15 yaşındaki bir kız çocuğu asansörde bıçaklı bir saldırgan tarafından taciz edildi. Zanlı kaçarken, boğuşma esnasında elinden yaralanan çocuğun uğradığı saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: 15 yaşındaki çocuğa asansörde bıçaklı taciz!
15 yaşındaki çocuğa asansörde bıçaklı taciz!
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İHA

Gaziantep’te 15 yaşındaki kız çocuğu, asansörde boğazına bıçak dayayan saldırgan tarafından taciz edildi. Zanlının takip anları binanın güvenlik kameralarına yansırken, büyük korku yaşayan çocuk yaşadıklarını anlattı.

İHA'nın haberine göre olay, 8 Aralık Perşembe günü bir sitede yaşandı. 50-60 yaşlarındaki bir kişi, 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre bindi. Kapının kapanmasının ardından zanlı, çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmeye çalıştı.

Saldırgan ile uzun süre boğuşan ve direnen N.T., asansörde attığı çığlığı duyan annesinin yardımıyla zanlıdan kurtuldu. Boğuşma esnasında elinden yaralanan ve parmağına 10 dikiş atılan N.T’nin uğradığı saldırı ile ilgili ise polis inceleme başlattı.

"BIÇAĞI BOĞAZIMA DAYADI"

Yaşadığı olayı İHA’ya anlatırken gözyaşlarını tutamayan N.T., “O gün ben evde kimse olmadığı için yeğenimi okuldan almaya gittim. O adamı okulun bahçesinde gördüğümü hatırlıyorum, yeğenimi okuldan aldıktan sonra evine bıraktım. O sırada ağabeyimle karşılaştım, ağabeyim ekmek almaya gidiyormuş. Meğerse o adam beni halen takip ediyormuş. Daha sonra oturduğumuz binaya yetiştim asansöre binecektim, o sırada arkamdaydı kapıyı kendisine tuttum. O sırada ben kendisine bakmıyordum arkam dönüktü. Bıçak varmış cebinde ve bana adımı sordu, cevap vermedim, ondan korkmamamı söyledi. Daha sonra bıçağı boğazıma dayadıktan sonra ’Ama istediklerimi yaparsan’ dedi. Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada bıçak elimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de ’Telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum’ dedi. O sırada çok korkmuştum, ben bıçağı çektim elinden düştü, sonrasında boğazımı sıkmaya başladı" dedi.

"BAĞIRIRSAN BOĞAZINI KESERİM"

Bir süre asansörde saldırgan ile boğuştuğunu anlatan kız, annesinin yardımıyla tacizciden kurtulduğunu belirterek, "Boğazımı sıkmaya devam ederken bir taraftan da yere düşen bıçağı almaya çalıştı. Ben kendisine bana dokunmaması gerektiğini söyledim. Ona rağmen boğazımı daha da sıkıyordu. Bana 'Bağırırsan boğazını keserim' gibi tehditlerde bulundu. 'Eğer çırpınırsan canın çok acır' gibi kelimeler söyledi. Boğazımı sıkarken bir ara gözlerim karardı bayılacak gibi oldum. Can havliyle 8. kat tuşuna bastım ve o katın kapısı yarım açıldı. Bu kez o tuşa bastı ve kapı kapandı. Daha sonra bağırmalarımı annem duydu, 10. kata çağırdı asansörü. Kapı açıldığında adam boğazıma bıçak dayamıştı. Annem o an adamın ceketinden tutup ’Sen benim kızıma ne yapıyorsun’ dedi. Panikle bıçağın ters tarafını tutmuş. Annem o adamı çekerken anneme bıçak salladı ve annem geri çekildi. Ardından zanlı merdivenlerden kaçtı" dedi.

"SAPIĞI KOVALIYORUM" DEMİŞ

Saldırganın kaçmadan önce kendisine tekme attığını anlatan N.T., zanlının kaçarken ise sesleri duyarak dışarı çıkan bina sakinlerini, "Binada sapık var, sapığı kovalıyorum. İçeriye girin, size bir şey olmasın" diyerek kandırdığını kaydetti.

"KAPININ ÖNÜNE BİLE ÇIKAMIYORUM"

Olay nedeniyle büyük bir travma yaşayan N.T, artık her şeyden korktuğunu kaydetti. Evden dışarı çıkmaya korktuğunu anlatan N.T, “Psikolojim bozuldu, kapının önüne bile çıkamıyorum. Parmağımda 10 tane dikiş var, sağlık ocağına muayene için gitmem gerekiyor gidemiyorum. Asansöre binmek istiyorum korkuyorum. Bir an önce yakalanıp cezasını çeksin istiyorum. Bana bunu yaşattı, yetkililerin bir an önce bulmasını istiyorum” dedi.

Kızının yaşadığı olayı gözyaşlarıyla anlatan anne A.T. ise, “Benim kızım çok acılar ve korku yaşadı. Asansörde bağrışmaları duydum ve asansöre baktığımda kızımın bir eliyle boğazını sıkıyor, diğer eliyle de boğazına bıçağı dayadığını gördüm. Kızım ’Anne’ diye bağırdığı anda şaşıran şüphelinin elinden zorla kurtardım. Çok korkuyoruz, kızım ne okula ne de eve gidebiliyor. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu şahıs 50-60 yaşlarında birisidir” şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUN TAKİP EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Anne A.T’nin 50-60 yaşlarında diye tarif ettiği saldırganın kızı takip ettiği anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı. İsmi öğrenilemeyen zanlının siteye girdiği ve asansöre bindiği anların saniye saniye yer aldığı görüntülerde, siteden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı. Binanın güvenlik kameralarını ve kullanılan güzergahtaki kameraları inceleyen polis ekiplerinin saldırganın kimlik ve adres bilgilerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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