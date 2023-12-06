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        Haberler Gündem 3. Sayfa 15 yaşındaki çocuğa ateş açıp kaçtı

        15 yaşındaki çocuğa ateş açıp kaçtı

        Kayseri'de, tartıştığı Şaban Ö. (19) tarafından av tüfeğiyle vurulan Suriye uyruklu M.N.A. (15), ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 20:03 Güncelleme: 06.12.2023 - 20:30
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        15 yaşındaki çocuğa ateş açıp kaçtı
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        Kayseri Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi, Camdüzü Sokak'ta Şaban Ö. ile Suriye uyruklu M.N.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Şaban Ö., evde bulunan av tüfeğiyle M.N.A.'ya ateş açıp kaçtı. Ağır yaralanan M.N.A. ise evden çıkarak yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Şaban Ö. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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