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        Haberler Gündem 15 yaşındaki çocuk öldürüldü! 5 gözaltı

        15 yaşındaki çocuk öldürüldü! 5 gözaltı

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'daki bir parkta 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 01:26 Güncelleme: 25.09.2024 - 01:56
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        15 yaşındaki çocuk öldürüldü! 5 gözaltı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 21 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda A.D'nin ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü hastanede aynı gün hayatını kaybettiği ifade edildi.

        A.D'nin parkta M.F.T. (18) ve A.O. (15) ile oturduğu sırada parka yaya olarak kafalarında kask olan iki kişinin geldiği belirtilen açıklamada, A.D'ye silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları anlaşılan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, olayı gerçekleştiren K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18) ile şüpheliler ve olayla ilgisi olan Ö.C.U. (20), R.K. (23) ve M.T'nin (18) gözaltına alındığı, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 motosikletin ele geçirildiği bilgisi verildi.

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        Şüphelilerin maktul ile geçmişte kavga ettikleri, olayın intikam saikiyle meydana geldiğinin düşünüldüğü, konuyla ilgili "kasten öldürme" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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