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15 yaşındaki Fatma, 38 gündür kayıp!

Show TV’de hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün 15 yaşındaki Fatma Akçam konusu ele alındı. 38 yaşında 6 çocuklu adam, 15 yaşındaki kızı kuma yapmak için mi kaçırdı? Kızın babası Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de konuyu anlattı

15 yaşındaki Fatma, 38 gündür kayıp!
15 yaşındaki Fatma, 38 gündür kayıp!
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15 yaşındaki Fatma Akçam, 24 Ekim günü saat 19.00’de evden çıktı ve bir daha dönmedi. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan aile kızlarının akşam eve dönmemesi üzerine jandarmaya başvurdu.

Fatma evden giderken annesinin kullandığı telefonu ve nüfus cüzdanını yanına almıştı. Fatma’nın kullandığı annesinin üzerine hat incelendi, en sık konuştuğu numara baba İsmail Akçam’ın kaynının bacanağı olan 38 yaşındaki İsmail Kar’dı.

"KIZIMI KUMA YAPMAK İÇİN KAÇIRDI"

Baba İsmail Akçam, kızının bulunması için Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına katıldı. Kızının İsmail tarafından kaçırıldığını söyledi. İsmail Kar’ın karısının 6. çocuklarını yeni doğurduğu, İsmail’in daha önce de üç kızı kaçırdığı ortaya çıktı. "Kızımı kuma yapmak için kaçırdı" diyen baba İsmail yayında gözyaşlarını tutamadı, Didem Arslan Yılmaz’dan yardım istedi.

“FATMA’YI KİMSELERE VERMEM. YA O ÖLÜR YA BEN”

İsmail Kar’ın Fatma’yı kaçırdığını itiraf ettiğini söyleyen aile, kızlarının hayatından da endişe ediyor. Çünkü birkaç kez evlerine aracı gönderen 38 yaşındaki İsmail’in “Kızınızı size teslim etmeyeceğim. Ya onu öldürürüm ya kendimi” dediği öğrenildi. Jandarmaya İsmail hakkında şikayette bulunan aile şimdi kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

Gelişmeler Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ekrana gelmeye devam edecek...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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