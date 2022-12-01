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Kahramanmaraş'ta baba, 15 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti

Kahramanmaraş'ta İsmail Akçam, 15 yaşındaki kızının 5 çocuklu bir kişi tarafından kandırılarak, kaçırıldığını iddia etti. Kızının bulunmasını isteyen Akçam, "Kendisi 36 yaşında. Benim kızımı kandırdı ve kaçırdı. Çocuğumu arıyoruz ama bulamıyoruz nerede olduğu belli değil. Annesi hasta kendisini bekliyor. Kızımızı özledik ve gelmesini istiyoruz" dedi

Kahramanmaraş'ta baba, 15 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti - Öne çıkan haberler
15 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti
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İHA

Kahramanmaraş'ta, 15 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia eden baba İsmail Akçam (64), kızının bulunmasını istedi.

İHA'nın haberine göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Karamanlı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 9 çocuk babası İsmail Akçam'ın 15 yaşındaki kızı Fatma Akçam, tanıdıkları 5 çocuk babası tarafından kaçırıldı. Baba Akçam, kızının kaçırılmasının ardından durumu güvenlik güçlerine bildirerek bulunmasını istedi.

Kızını çok özlediğini belirten İsmail Akçam, "Benim kızım 15 yaşında, kendisi ise 36 yaşında. Benim kızımı kandırdı ve kaçırdı. Çocuğumu arıyoruz ama bulamıyoruz. Nerede olduğu belli değil. Ben kendisinden davacıyım. Ben çocuğumu almak istiyorum. Yaşayıp yaşamadığından bile endişe ediyorum. Adamın 5 tane çocuğu var; bir tanesi de engelli. Kızımı kaçıran adam kaynımın bacanağı oluyor, bize de arada gelip gidiyordu. Geldiğinde kızımı kandırdı ve götürdü. Biz karakola gittik şikâyetlerimizi yaptık, bekliyoruz. Annesi hasta kendisini bekliyor. Kızımızı özledik ve gelmesini istiyoruz" dedi.

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