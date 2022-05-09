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15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu

Sivas'ta 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin istinat duvarından uçtuğu kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu
15 yaşındaki sürücü istinat duvarından uçtu
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İHA

Paşabahçe mesire alanından Sivas merkez istikametinde M.M. (15) idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle istinat duvarından aşağı uçtu.

Kazada hurdaya dönen otomobilde 15 yaşındaki sürücü M.M. hafif yaralanırken otomobilde bulunan 17 yaşındaki O.B. ağır yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar itfaiye ekiplerinin ters dönen otomobilden çıkarmasının ardından ambulans hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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