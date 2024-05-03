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        15 yaşındaki sürücü ortalığı karıştırdı

        Beyoğlu'nda 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polise yakalanınca ortalık karıştı. Polis havaya ateş açtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 19:06 Güncelleme: 03.05.2024 - 19:17
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        15 yaşındaki sürücü ortalığı karıştırdı
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        İHA'nın haberine göre; Beyoğlu’nda 15 yaşındaki ehliyetsiz çocuk, polis ekipleri tarafından yakalanınca olay yerine gelen yakınları, polise saldırgan tavırlar sergiledi. Kalabalığın uyarıları dinlememesi üzerine polis havaya bir el ateş ederken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mayıs’ta Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi’nde genel asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde, polis ekipleri dün saat 22.50 sıralarında bir araçtan şüphelenerek durdurdu.

        EHLİYETSİZ OLDUĞU BELİRLENDİ

        Polis ekipleri araç kontrolü esnasında, K.D. (15) isimli araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu belirledi. Yakalanan çocuğun işlemleri devam ederken, yakınları olay yerine geldi. Kalabalık polisin üzerine bağırarak yürüyünce, polis uyarıda bulundu. Uyarıları dinlemeyen kalabalık saldırgan tavırlara devam etti. Polis kalabalığı havaya bir el ateş ederek durdurdu.

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        Fotoğraf: İHA

        PARA CEZASI UYGULANDI

        Yakalanan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibine emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca toplam 25 bin 956 lira idari para cezası uygulandı.

        Öte yandan, yakalanan çocuğun yakınları polise saldırmaya çalışırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, grup üyelerinin polisin üzerine yürüdüğü ve polisin de grubu sakinleştirmek için havaya bir el ateş ettiği anlar yer aldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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