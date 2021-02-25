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İddialara göre ölen eşinin kardeşi Nadire Dilaver'in okuma yazma bilmemesini fırsata çevirdi. Yengesini notere götürerek parmak iziyle vekaletini aldı.

BİR DÜNYA BORCU VAR

Show Haber'den Burcu Ayyıldız'ın haberine göre İstanbul'da yaşanan olayda kayınbiraderi dikkat çekmemek için Nadire Dilaver'den aldığı vekaleti kendi üzerine değil de bir başka şahsın üzerine düzenlettirdi. Eşinin ailesi tarafından hem kredi çektirildi hem de tüm parasına el konuldu. Nadire Dilaver'in şimdi beş kuruş parası olmadığı gibi bir dünya borcu var.

İDDİALARI REDDETTİLER

Show Haber, Nadire Dilaver'in kayınbiraderi ile vekaleti üzerine alan şahsa ulaştı. Her ikisi de iddiaları reddetti.