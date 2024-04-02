15 yıldır aranıyordu! 71 yaşındaki hükümlü yakalandı
Hakkari'de 71 yaşındaki firari hükümlü yakayı eleverdi. 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan hükümlünün 15 yıldır arandığı ortaya çıktı
Hakkari'de, 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 15 yıldır aranan firari hükümlü A.M. (71), jandarma ekiplerinin operasyonuyla saklandığı adreste yakalandı. Adliye'ye çıkarılan zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten adam öldürmek' suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan A.M. ile ilgili çalışma başlattı.
Yapılan teknik takip sonucu firari hükümlünün saklandığı adres tespit edildi. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan firari hükümlü A.M., adliyeye sevk edildi. Zanlı A.M., adli işlemlerin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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