        15 yıllık ağacı ateşe verdiler! | Son dakika haberleri

        15 yıllık ağacı ateşe verdiler!

        Mardin'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 15 yıllık bir palmiye ağacını ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:25 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:25
        15 yıllık ağacı ateşe verdiler!
        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 15 yıllık palmiye ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

        İHA'nın haberine göre Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan Mehmet Sincar Parkında gece saatlerinde park içerisindeki ağacın yandığını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yanan palmiye ağacını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

