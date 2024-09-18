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        Haberler Bilgi Ekonomi 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi Aile ve Gençlik Fonu hangi illerde geçerli, geri ödeme planı nasıl, şartları neler?

        Faizsiz evlilik kredisi projesine yeni bir il daha eklendi! Aile ve Gençlik Fonu hangi illerde geçerli?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı Aile ve Gençlik Fonu projesi genişleyerek devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde projeye üç şehir eklenmişti. Yapılan son açıklamaya göre, bir il daha projeye dahil edildi. Ayrıca 2 asgari ücreti aşmama şeklindeki gelir kriteri 2.3 asgari ücrete çıkarıldı. İşte, faizsiz evlilik kredisi projesinin geçerli olduğu iller, ödeme planı ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 08:35 Güncelleme: 18.09.2024 - 08:35
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        Aile ve Gençlik fonu projesi kapsamında evlenecek çiftlere verilen 150 bin TL'lik faizsiz kredi için başvurular devam ediyor. İlk önce deprem bölgelerinde başlayan projeye, 'doğurganlık hızının düşük olması nedeniyle' üç il daha eklenmişti. Yapılan son açıklamaya göre, bir il daha projeye dahil edildi. İşte, evlilik kredisi ödeme planı, geçerli olduğu iller ve şartları...

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        3 İLDE DAHA BAŞLAYAN PROJEYE 1 İL DAHA EKLENDİ!

        Evlilik kredisi projesi deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da geçerliydi.

        Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı.

        Son olarak 17 Eylül tarihinde Bakan Göktaş X hesabı üzerinden Osmaniye'yi de projeye dâhil ettiklerini belirtti.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

        Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

        Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

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        EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

        Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

        Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

        Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

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        GELİR ŞARTINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

        Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları kolaylaştırdıklarını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti.

        Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş, “Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz” ifadesini kullandı.

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