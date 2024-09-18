Aile ve Gençlik fonu projesi kapsamında evlenecek çiftlere verilen 150 bin TL'lik faizsiz kredi için başvurular devam ediyor. İlk önce deprem bölgelerinde başlayan projeye, 'doğurganlık hızının düşük olması nedeniyle' üç il daha eklenmişti. Yapılan son açıklamaya göre, bir il daha projeye dahil edildi. İşte, evlilik kredisi ödeme planı, geçerli olduğu iller ve şartları...