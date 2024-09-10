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        Haberler Bilgi Ekonomi 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi hangi illerde geçerli, ödeme planı nasıl, şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

        Faizsiz evlilik kredisi projesine 3 il daha eklendi! 150 bin TL evlilik kredisi ödeme planı ve şartları

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan evlilik kredisi uygulaması devam ediyor. Uygulama kapsamında evlenecek çiftler 48 ay vadeli, 150 bin TL kredi alabiliyor. Daha önce sadece deprem bölgelerinde geçerli olan projeye üç il daha eklendi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu zamana kadar 3 bin 963 çiftin krediden yararlandığını açıkladı. İşte, faizsiz evlilik kredisi projesinin geçerli olduğu iller, ödeme planı ve şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 08:44 Güncelleme: 10.09.2024 - 08:44
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan evlilik kredisinin ilk ödemeleri Mayıs ayında yapıldı ve başvurular halen devam ediyor. Bu zamana kadar sadece deprem bölgelerini kapsayan proje genişletildi ve üç il daha eklendi. İşte, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisinin geçerli olduğu iller, ödeme planı ve başvuru ekranı...

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        150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 3 İLDE DAHA BAŞLADI

        Evlilik kredisi projesi deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da geçerliydi.

        Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yurt genelinde doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta şartları sağlayan çiftlerin fona başvurularını almaya başladıklarını açıkladı.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

        Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

        Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

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        EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

        Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

        Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

        Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

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        GELİR ŞARTINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

        Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları kolaylaştırdıklarını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti.

        Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş, “Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz” ifadesini kullandı.

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