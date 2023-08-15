Haberler Gündem 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir? 2023 Evlilik kredisi başvurusu ne zaman ve nereden yapılacak, kimler başvurabilir?

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? Faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı. İşte 2023 devlet destekli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ödeme planı ve başvuru şartları... Habertürk Giriş: 15.08.2023 - 19:24 Güncelleme: 15.08.2023 - 19:24 facebook

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlilikleri teşvik amaçlı, AK Parti Seçim Beyannamesi kapsamında yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi verileceğini açıklamıştı. Yapılan bu açıklama, "150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir? Evlilik kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte evlilik kredisi başvuru şartları ve tarihleri...

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EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK? Cumhurbaşkanı Erdoğan 150 bin TL'lik evlilik kredisi hakkında; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.