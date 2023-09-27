Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama: 150 bin TL'lik evlilik kredisi şartları nelerdir?
Gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair birçok konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik kredisine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık." ifadelerini kullandı. Yapılan bu açıklama, "150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir? Evlilik kredisi ne zaman çıkacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte faizsiz evlilik kredisi şartları ve ödeme planı...
Evlilik hazırlığında olan çiftler, evlilik kredisine ilişkin yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Evlilik kredisinin, iki yıl geri ödemesiz 48 ay vade ile 150 bin lira olarak Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verilmesi planlanıyor. Peki, "Evlilik kredisi şartları nelerdir? Evlilik kredisi ne zaman çıkacak, nasıl başvuru yapılır?" İşte faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin tüm detaylar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından evlilik kredisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhubaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
"Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız.
Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." ifadelerini kullandı.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?
"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, YAŞ SINIRI VAR MI?
Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, vade sayısı ve tarihleri ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı.
EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak. Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.