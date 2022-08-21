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150 yıllık meşe ağacı park halindeki 6 aracın üstüne böyle devrildi

İstanbul Kadıköy’de 150 yıllık ağaç park halindeki 6 aracın üzerine devrildi. Ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

150 yıllık meşe ağacı park halindeki 6 aracın üstüne böyle devrildi
150 yıllık ağaç 6 aracın üstüne devrildi
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İHA

Kadıköy’de 150 yıllık olduğu öğrenilen ağacın dalları park halindeki 6 aracın üstüne ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Ağacın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy Şairarşi Caddesi üzerinde bulunan 13 katlı bir sitenin bahçesinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 150 yıllık olduğu öğrenilen meşe ağacı park halindeki 6 aracın üstüne devrildi. Büyük gürültü ile uyanan site sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zamanla kökleri zarar gören asırlık meşe ağacını, park halinde olan araçların üzerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmalarının ardından meşe ağaçlarının dalları araçların üzerinden kaldırıldı. O anlarda kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önlerken ağacın üstüne devrildiği 6 araçta büyük maddi hasar oluştu.

"YAKLAŞIK 5,6 ARAÇ ZARAR GÖRMÜŞ"

Meşe ağacının devrilmesiyle aracının zarar gördüğünü belirten Sercan Karaca, “Sabah sanırım. saat 07.15 sıralarında oldu. Hepimiz, uykudaydık. Bir anda büyük sesle uyandık. İşte geldiğimizde durum bu. 150 yıla yakın bir ağaçtı. Herhalde kuruduğu için bir anda bir gürültüyle aşağı inmiş. Yaklaşık 5, 6 araç zarar görmüş. Aracımız da ne yazık ki var. Her yeri paramparça olmuş durumda bütün camlar kırılmış, kapı kolları kırılmış. Tamponlar aşağıda, ciddi bir zarar var gibi duruyor. Çocuklar burada ağacın altında oynayıp piknik yapıyordu. Neyse ki kimse yoktu. En büyük tesellimiz bu” dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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