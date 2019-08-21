Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, 2005'den bu yana 485 uzun metraj filme 187.719.646 ₺ destek verdi.

Geçtiğimiz yıl gösterime giren 180 filmden 28'i müdürlük desteğiyle çekilen filmler...

Maddi destek verilen yapımlar uzun metrajlı filmlerle sınırlı değil.

Müdürlük aynı zamanda belgesel filmlere, senaryo ve diyalog yazımına, kısa filmlere ve animasyon filmlere de maddi destek veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, en son şu yapımlara maddi destek verdi;

* 72 adet belgesel film yapım projesine 5 milyon 39 bin ₺

* 44 adet senaryo ve diyalog yazım projesine 508 bin ₺

* 29 adet kısa film yapım projesine 407 bin ₺

* 10 adet animasyon film yapım projesine 230 bin ₺

TOPLAM: 155 projeye 6 milyon 184 bin ₺